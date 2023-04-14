'Aerosmith' grubunun gitaristi olarak tanınan Rick Dufay ile 1980'li yıllarda ses getiren bazı filmlerde rol alan ve gece kulüplerinde dansçılık da yapan Maureen Kelly'nin kızı oyuncu Minka Kelly, hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Minka Kelly'nin söylediklerine göre; gösteri dünyasına mensup bir çiftin çocuğu olarak refah ve huzur içinde geçmemiş. Hatta tam tersine, annesinin ilgisizliği yüzünden sevgilisinin ailesiyle yaşamaya başlamış, çocuk denecek yaşta hamile kalıp bebeğini aldırmış.