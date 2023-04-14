ANNE VE BABASININ TEK ÇOCUĞU
Minka Dumont Kelly, 24 Haziran 1980'de oyuncu ve dansçı Maureen Dumont Kelly ile bir dönem Aerosmith grubunda gitarist olan Rick Dufay'ın tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslında cerrahi teknikerlik eğitimi alan Minka Kelly, oyunculuğa hobi olarak başlamıştı. 'Friday Night Light' adlı dizide üç sezon boyunca 'Lyla Garrity' karakterini canlandırdı. Oradaki rolüne hazırlanırken bir lisede amigo kızlarla birlikte çalıştı. O dizide oyunculuğuyla övgüler aldı. Ardından Jamie Foxx ile birlikte 'The Kingdom' filminde birlikte kamera karşısına geçti. Onu yine önemli bir rol üstlendiği 'Body Politic' dizisi izledi.
Minka Kelly, istikrarlı bir özel hayat sürdüremedi. Alex Galvin, Chris Evahs, John Mayer, Derek Jetter gibi ünlülerle aşk yaşadı.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon