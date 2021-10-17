Minik Metehan'ın feci ölümü!

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Sürmene ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Metehan Küçükali, 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Olayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri minik çocuğa müdahale etti. Ancak Metehan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Metehan Küçükali ikindi namazına müteakip Yemişli Cami'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.