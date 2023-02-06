Minik Lina'dan duygulandıran yardım

AA

Antalya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor. Konyaaltı Belediyesinin başlattığı kampanyaya katılanlar, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ne malzemeleri götürerek destek verdi. Lina adlı çocuk da yardım kampanyasına bazı oyuncaklarını bağışlayarak destek verdi.

Lina'nın oyuncak kutusuna, ailesinin yardımıyla "Lina'dan sevgilerle. Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz olsa da mutlu etmiştir." diye not yazdığı görüldü.

Yardım malzemeleri, kolilere yerleştirilerek araçlarla deprem bölgesine gönderildi.