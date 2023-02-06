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Kanepenin yaşam üçgeni anne ile kızını kurtardı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki depremde binanın altında kalan anne Zübeyde Türkkahraman ve kızı Sena, UMKE ve vatandaşların ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazdan 10 saat sonra sağ kurtarılan anne ile kızının, bir kanepenin oluşturduğu yaşam üçgeninde mahsur kalarak kurtulduğu öğrenildi

Giriş: 06.02.2023 - 20:59 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem son dakika: Kanepenin yaşam üçgeni anne ile kızını kurtardı!
AA

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Onikişubat ilçesinde, Seyit Abdullah Çavuş Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı'ndaki Hamidiye Sitesi D Blok, şiddetli sarsıntıyla yıkıldı.

ANNE İLE KIZI ENKAZ ALTINDA FARK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre vatandaşlar, enkazı kontrol ettiklerinde anne Zübeyde Türkkahraman ve kızı Sena Türkkahraman'ın yaşam belirtilerini fark etti.

KANEPENİN YAŞAM ÜÇGENİ KURTARDI

Yıkılan 12 katlı binanın enkazında, bir kanepenin oluşturduğu yaşam üçgeninde mahsur kalan anne ve kızı, depremden yaklaşık 10 saat sonra vatandaşların ve UMKE ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

ANNE KIZ TEDAVİYE ALINDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ve kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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