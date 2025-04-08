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        Haberler Gündem Güncel Minibüsteki tacizci yakalandı | Son dakika haberleri

        Minibüsteki tacizci yakalandı

        Ankara'nın Sincan ilçesinde, minibüste genç bir kızı taciz eden ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 01:32 Güncelleme: 08.04.2025 - 01:32
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        Minibüsteki tacizci yakalandı
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        DHA'nın haberine göre; olay, 7 Nisan 2025 tarihinde Sincan-AŞTİ güzergâhında seyir halindeki bir minibüste meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

        BİRÇOK SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

        Yapılan incelemelerde kimliğinin H.Ü. olduğu saptanan kişinin minibüste seyahat eden genç kıza önce rahatsız edici şekilde baktığı, ardından da telefon numarasını göstererek tacizde bulunduğu tespit edildi. Şüpheli H.Ü., Etimesgut ilçesinde bulunan adresinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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        Şüpheli H.Ü.’nün yapılan araştırmada hakkında cinsel taciz de dahil olmak üzere birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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