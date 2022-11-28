Minibüsle çarpıştı! Balkona düştü!

İstanbul'da, alınan bilgiye göre, Ümraniye'deki Site Mahallesi Kayacan Sokak'ta ilerleyen Arzu D. idaresindeki otomobil ile Kamuran Sokak'ta seyreden Serdal A'nın kullandığı minibüs, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.