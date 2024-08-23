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        Haberler Gündem Minibüse arkadan çarpan motosikletli öldü - Güncel haberler

        Minibüse arkadan çarpan motosikletli öldü

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde seyir halindeki minibüse arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 01:05 Güncelleme: 23.08.2024 - 01:05
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        Minibüse arkadan çarpan motosikletli öldü
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        Kaza ilçenin Çakallı Mahallesinde meydana geldi.

        Burak Bayır, yönetimindeki motosikletle önünde giden yolcu minibüsüne çarptı.

        Kazadan sonra devrilen motosikletten düşen Bayır, metrelerce savruldu. Bayır'a ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Bayır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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