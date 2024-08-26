Minibüs yol tabelasına çarptı: Evli çiftten acı haber
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde minibüsün yön levhasına çarpması sonucu yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
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Derya Kayıhan (34) idaresindeki minibüs, Eskişehir-Ankara kara yolunun Mahmudiye geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yön levhasına çarptı.
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Kazada sürücüyle yanındaki eşi Halil Kayıhan (39) yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yaralı çift, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.