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        Haberler Gündem Güncel Minibüs yol tabelasına çarptı: Evli çiftten acı haber | Son dakika haberleri

        Minibüs yol tabelasına çarptı: Evli çiftten acı haber

        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde minibüsün yön levhasına çarpması sonucu yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:30
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          Derya Kayıhan (34) idaresindeki minibüs, Eskişehir-Ankara kara yolunun Mahmudiye geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki yön levhasına çarptı.

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          Kazada sürücüyle yanındaki eşi Halil Kayıhan (39) yaralandı.

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          İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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          İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Yaralı çift, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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