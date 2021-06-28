Beykoz'da can pazarı!

İHA

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, kontrolden çıkıp yokuş aşağı kayan minibüsü kalabalığın arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gümüşsuyu Mahallesi, Mimar Sinan Sokak'ta akşamüstü sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün çalıştırmaya çalıştırdığı 34 TA 2347 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yokuş aşağıya kaymaya başladı. Sürücünün durduramadığı minibüs, süt yayalar ile satışı yapan Serdar Aslan ve arabasının başında toplanan vatandaşların arasına daldı.

Yokuş aşağıya kayan araç daha sonra bir eve çarparak durabildi. O sırada aracın başında toplanan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken süt satan Serdar Aslan ağır yaralandı. Çevredeki hastaneye kaldırılan Serdar Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.