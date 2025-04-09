Habertürk'ten Emine Derya'nın haberine göre Minguzzi ailesinin tehdit edildiği iddiaları ile ilgili konuşan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, tehditlerin sosyal medya üzerinden yapıldığını söyledi.

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"ADLİYEDE GEREKEN ÖNLEMLERİN ALINMASINI TALEP ETTİK" Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir. Konu ile ilgili yasal yollara başvurduklarını ifade eden Epözdemir, “Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Adliye çevresinde de gerekli önlemlerin alınmasını talep ettik. Sayın mahkeme tarafından da gerekli müzakereler yazıldı. Şimdi faillerin tespitine ilişkin olarak başsavcılık ve kollukça çalışma yürütülüyor” dedi.

"TEMEL BEKLENTİ FAİLLERİN EMSAL MAHİYETTE CEZALANDIRILMASIDIR" 15 yaşında öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi.

"CEZA MİKTARINDA CİDDİ BİR İNDİRİM SÖZ KONUSU OLUYOR" Faillerin 18 yaşından küçük olmasının davayı ve verilecek kararı nasıl etkileyebileceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Epözdemir, “Normal koşullarda bu failler Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-e maddesince çocuğa karşı kasten öldürme suçu işlediklerinden, müşterek fail olarak ağırlaştırılmış müebbet istemli yargılanmaları gerekir fakat cinayetin işlendiği tarihte biri 15, diğer müşterek fail ise 16 yaşında. Dolayısıyla yaş küçüklüğü nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 31. Maddesinin uygulanması söz konusu olacak. Bu durumda da fiili işlediği sırada 15-18 yaş arasında olan faillerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmesini öngörüyor. Ceza miktarında ciddi bir indirim söz konusu oluyor” diye konuştu.

"MÜCADELEMİZ EN AĞIR CEZAYI ALDIRMAK" Türk iç hukukuna göre hiçbir indirim uygulanmazsa faillerin alacağı en ağır cezanın 24 yıl hapis cezası olduğunu belirten Epözdemir, “Bizim de mücadelemiz her iki fail bakımından eylem üzerinde ortak hakimiyetin sağlandığı ve müşterek failliğin söz konusu olduğundan bahisli emsal mahiyette en ağır cezayı aldırmak” dedi.

AİLE YASAL DÜZENLEME TALEP EDİYOR Türk Ceza Kanunu 31. Maddesine göre yaş küçüklüğü nedeniyle alınabilecek en ağır ceza olan 24 yıl hapis cezasının, hem aileyi manevi açıdan hem de kamu vicdanını rahatlatıcı mahiyette olmadığını ifade eden Epözdemir, “Nitekim aile de Ahmet Minguzzi için uygulanmasa bile bu konuda bir yasal düzenleme değişikliği yapılmasını, infaz düzenlemesi yapılmasını, şartla salıverme veya yaş küçüklüğü ile ilgili de çocuklara karşı işlenen suçlarda daha ağır nitelikte bir düzenleme yapılmasını talep ediyorlar” diye konuştu. ÖZGÜR ÖZEL'DEN TAZİYE ZİYARETİ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de, ocak ayındaki bıçaklı saldırının ardından öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özel'in ziyareti, cinayetle ilgili davanın ilk duruşmasından bir gün önce gerçekleşti.