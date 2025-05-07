Minguzzi cinayetinde 2 şüphelinin tutuklamaya sevk yazısında dikkat çeken detay

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre; yakalanıp, gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinden sonra sevk edildikleri hakimlikçe 'çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme suçundan' tutuklandılar.

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MİNGUZZİ’NİN YERİNİ GÖSTERMİŞ

Tutuklamaya sevk yazısında şüphelilerden 17 yaşındaki M.A.D. ve 14 yaşındaki A.Ö.’nün ilk tartışmada tutuklu B.B’nin Minguzzi’ye müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları, orada bulunan tarafların ayırmalarından sonra Minguzzi’nin yerini parmakla gösterdikleri belirtildi.

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Savcılığın sevk yazısında şüpheli M.A.D. ve A.Ö.’nün müdahaleye hazır destek mahiyetinde beklediklerinin anlaşıldığı, B.B’nin tezgâhtan bıçak olduğu değerlendirilen cismi aldığında M.A.D.’nin yanında durduğu ve perdeleme yaptığı ifade edildi.

Öte yandan sevk yazısında şüphelilerin, olayın ölümle sonuçlanmasında doğrudan etkileri olduğu ve şüphelilerin olay sonrası birlikte kaçtıkları belirtildi.

Savcılık, M.A.D ve A.Ö.’nün suçun işlenmesinden önce suça iştirak ettiklerine dair yeterli şüphe bulunduğunu belirterek, şüphelilerin “Çocuğa Karşı Kasten Öldürme ve Yardım” suçundan ayrı ayrı tutuklanmalarını talep etti ardından iki şüpheli tutuklandı.

EPÖZDEMİR: MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK Avukat Rezan Epözdemir "Tutuklamaya sevk edilen M.A.D ile A.Ö, T.C.K m. 82/39 uyarınca Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme suçundan ötürü tutuklandı, faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." açıklamasını yaptı. Tutuklamaya sevk edilen M.A.D ile A.Ö, T.C.K m. 82/39 uyarınca Çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım etme suçundan ötürü tutuklandı, faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. .#AhmetinMasumiyetiKorunsun https://t.co/PJvRSD1UHJ — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) May 7, 2025 *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.