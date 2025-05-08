Minguzzi cinayeti davası ertelendi

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

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CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Suat Özçağdaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslünün de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Balıkesirde, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akmanın annesi Zuhal Akman da Minguzzinin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı.

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Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" gibi yazılı dövizler taşıyarak sloganlar attı.

Duruşmada Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemirin olay yerinde keşif yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANACAK Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuklanan iki şüpheli ve olayda kullanılan bıçakla ilgili yürütülen soruşturmaların akıbetinin sorulmasına hükmetti. Görüntülerde sanık B.Byi uzaklaştırmaya çalışan iki şahsın kimliği tespit edilerek tanık olarak dinlenmesini hükme bağlayan mahkeme, bilirkişi raporunu yetersiz bularak, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Mahkeme, park yerinin görüntülerinin emniyet tarafından tespit edilerek bunlarla ilgili de bilirkişi raporu hazırlanmasını kararlaştırdı. Olay yerinde keşif yapılması talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Hazirana erteledi. BABA MİNGUZZİ'NİN AÇIKLAMASI Duruşma sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapan maktul çocuğun babası Andrea Minguzzi, "Bu katilleri durdurmak lazım. Biz peşindeyiz. Artık Ahmet için maalesef her türlü adalet olmayacak çünkü geri gelmeyecek ama çocuklar ve yetişkinler için, herkes için savaşacağız." ifadelerini kullandı. Anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ise en başından beri "Ahmetler" için mücadele ettiklerini belirterek, davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise sadece 2023te bir biçimde suçtan etkilenen çocuk sayısının 537 bin olduğunu belirterek, "Bunların 237 bini suçtan etkilenen. 170 binden fazlası bir şekilde suça sürüklenen çocuklar. İnanılmaz bir rakam bu." dedi.