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        Haberler Magazin Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek - Magazin haberleri

        Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek

        Bir süredir Avrupa turunda olan Mine Tugay, İstanbul'a döndü. Ünlü oyuncu; "Bazı kilolar alındı ama verilecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 10:27 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:27
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          Mine Tugay mayıs ayının ilk haftası Avusturya'da sağlıklı yaşam merkezine giderek detoks kampına girmişti.

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          Ünlü oyuncu, Avusturya'dan döner dönmez de Avrupa seyahatine çıkmıştı.

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          Gemi turuyla Fransa ve İspanya sahillerini gezen Mine Tugay, İstanbul'a döndü.

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          Mine Tugay evinin havuzunda siyah bikinisiyle çekildiği fotoğrafını; "Bazı kilolar alındı ama verilecek" notuyla paylaştı.

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          Mine Tugay'a geçen günlerde bir takipçisi, "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" diye yazmıştı. Tugay ise bu yorumu; "Arada mayo da giyiyorum" diyerek ti'ye almıştı.

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