Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek
Bir süredir Avrupa turunda olan Mine Tugay, İstanbul'a döndü. Ünlü oyuncu; "Bazı kilolar alındı ama verilecek" dedi
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Mine Tugay mayıs ayının ilk haftası Avusturya'da sağlıklı yaşam merkezine giderek detoks kampına girmişti.
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Ünlü oyuncu, Avusturya'dan döner dönmez de Avrupa seyahatine çıkmıştı.
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Gemi turuyla Fransa ve İspanya sahillerini gezen Mine Tugay, İstanbul'a döndü.
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Mine Tugay evinin havuzunda siyah bikinisiyle çekildiği fotoğrafını; "Bazı kilolar alındı ama verilecek" notuyla paylaştı.
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Mine Tugay'a geçen günlerde bir takipçisi, "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" diye yazmıştı. Tugay ise bu yorumu; "Arada mayo da giyiyorum" diyerek ti'ye almıştı.