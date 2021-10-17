Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında erken gelen kırmızı kartla sarsıldı. Mücadelenin henüz 3. dakikasında öne geçen Fenerbahçe'de Min-Jae Kim, 23. dakikada oyundan atıldı.

14 ve 23. dakikalarda sarı kart gören Min-Jae Kim, hakem Ali Şansalan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kartın ardından serbest vuruş kullanan Bakasetas, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.