Mimovic'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran performans!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan, Avusturya'ya konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan kadrosuna katıp ardından Zenit'e kiraladığı Mimovic, ülkesine beraberliği getiren golün asistini yaptı.

Karşılaşma Avusturya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken Mimovic, orta sahanın biraz gerisinde aldığı topu yaklaşık 40-45 metre süratle ileri götürdü.

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Daha sonra Samardzic, Mimovic'ten aldığı pası harika bir şutla tamamladı ve takımına beraberliği getirdi.

20 yaşındaki sağ bekin bu goldeki dinamizmi ve hızı Fenerbahçe taraftarından tam puan aldı. Mimovic karşılaşmada 3 başarılı çalım ve 2 engellenen şut istatistiği de dikkat çekti.

Zenit ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi olan Mimovic, yeni sezonda Fenerbahçe'ye katılacak. Sırp sağ bekin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.