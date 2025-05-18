Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktı ve Süper Lig'de bunu başaran ilk takım oldu.

Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana her sezon şampiyon olan Buruk, tabir-i caizse kırılmadık rekor bırakmadı.

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Efsanesi olduğu kulüpte yaşadığı başarılarla yoluna doludizgin devam eden Okan Buruk, hem kulüp hem de Süper Lig tarihine şimdiden adını altın harflerle yazdırdı...

Peki, Okan Buruk Galatasaray'ın başında hangi rekorları kırdı? İşte Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında kırdığı rekorlar...

BİR SEZONDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM 2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu. REKLAM Ligde yaptığı 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak ligin puan rekorunu kırdı. Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olma başarısı gösterdi. Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda da 2,68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı da başardı.

BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET ALAN TEKNİK ADAM Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti. Geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan "Cimbom", bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı. Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

REKLAM 75. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı. Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımının başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı. Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

LİGDE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK GÖREN İSİM Teknik direktör olarak Galatasaray'da üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, oyuncu ve teknik direktör olarak en fazla kazanan isim oldu. Galatasaray'ın başında üçüncü, teknik direktörlük kariyerinde de dördüncü şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, futbolcu olarak da 7 kez lig kupasını kazandı. Okan Buruk, toplamda 11 kezle en fazla Süper Lig şampiyonluğu gören isim olma başarısı gösterdi. Tecrübeli teknik adam, ayrıca Galatasaray tarihinde Fatih Terim ve Gündüz Kılıç ile birlikte ilk iki sezonunu şampiyon olarak geçen Türk teknik direktörler arasına da adını yazdırmıştı.

REKLAM LİGDE ÜST ÜSTE GALİBİYET REKORU: 17 MAÇ Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de üst üste kazanma rekoru kırdı. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ligin 20. haftasında Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bir önceki sezon 14 maçla kendisine ait olan rekoru 17 müsabakaya taşıdı.

İÇ SAHADA ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU Okan Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 21 Süper Lig maçından galibiyetle ayrılarak bu alanda da rekorun sahibi oldu. Bu alanda daha önceki rekor, Mayıs 2001- Mayıs 2002 arasında iç sahada yakaladığı 18 maçlık galibiyet serisiyle Mircea Lucescu'ya aitti. DEPLASMANDA ÜST ÜSTE GALİBİYET REKORU Okan Buruk, Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi oldu. Sarı kırmızılı ekip deplasmanda üst üste 17 maç kazanarak kırılması güç bir rekora daha imza attı. REKLAM SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE EN ÇOK MAÇ KAZANAN TEKNİK DİREKTÖR Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde geçen sezon Süper Lig tarihinde üst üste en fazla maç kazanan takım unvanının sahibi oldu. Sarı kırmızılı ekip, bu alanda üst üste 17 maç kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

İÇ SAHADA ÜST ÜSTE GOL ATMA REKORU Galatasaray, 2023-2024 sezonunun 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşma sonucunda sahasında çıktığı son 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. "Cimbom" bu süreçte 92 kez meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu.