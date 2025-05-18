Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        89
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        60
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Trabzonspor
        TS
        47
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        43
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        43
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        36
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        23
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar! - Galatasaray Haberleri

        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!

        Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk takım oldu. Sarı-Kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana her sezon şampiyon olan Okan Buruk, şampiyonluklarının yanına birçok rekor sığdırdı. Efsanesi olduğu kulüpte yaşadığı başarılarla yoluna doludizgin devam eden Buruk, hem kulüp hem de Süper Lig tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırdı. İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu sezon kırdığı rekorlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 21:12 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray toplamda 25. kez şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktı ve Süper Lig'de bunu başaran ilk takım oldu.

        Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana her sezon şampiyon olan Buruk, tabir-i caizse kırılmadık rekor bırakmadı.

        Efsanesi olduğu kulüpte yaşadığı başarılarla yoluna doludizgin devam eden Okan Buruk, hem kulüp hem de Süper Lig tarihine şimdiden adını altın harflerle yazdırdı...

        Peki, Okan Buruk Galatasaray'ın başında hangi rekorları kırdı? İşte Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında kırdığı rekorlar...

        BİR SEZONDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM

        2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu.

        REKLAM

        Ligde yaptığı 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak ligin puan rekorunu kırdı.

        Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olma başarısı gösterdi.

        Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda da 2,68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı da başardı.

        BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET ALAN TEKNİK ADAM

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti.

        Geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan "Cimbom", bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı.

        Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

        REKLAM

        75. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

        Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı.

        Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımının başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.

        Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

        LİGDE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK GÖREN İSİM

        Teknik direktör olarak Galatasaray'da üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, oyuncu ve teknik direktör olarak en fazla kazanan isim oldu.

        Galatasaray'ın başında üçüncü, teknik direktörlük kariyerinde de dördüncü şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, futbolcu olarak da 7 kez lig kupasını kazandı. Okan Buruk, toplamda 11 kezle en fazla Süper Lig şampiyonluğu gören isim olma başarısı gösterdi.

        Tecrübeli teknik adam, ayrıca Galatasaray tarihinde Fatih Terim ve Gündüz Kılıç ile birlikte ilk iki sezonunu şampiyon olarak geçen Türk teknik direktörler arasına da adını yazdırmıştı.

        REKLAM

        LİGDE ÜST ÜSTE GALİBİYET REKORU: 17 MAÇ

        Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de üst üste kazanma rekoru kırdı.

        Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ligin 20. haftasında Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

        Galatasaray, bir önceki sezon 14 maçla kendisine ait olan rekoru 17 müsabakaya taşıdı.

        İÇ SAHADA ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU

        Okan Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 21 Süper Lig maçından galibiyetle ayrılarak bu alanda da rekorun sahibi oldu.

        Bu alanda daha önceki rekor, Mayıs 2001- Mayıs 2002 arasında iç sahada yakaladığı 18 maçlık galibiyet serisiyle Mircea Lucescu'ya aitti.

        DEPLASMANDA ÜST ÜSTE GALİBİYET REKORU

        Okan Buruk, Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi oldu. Sarı kırmızılı ekip deplasmanda üst üste 17 maç kazanarak kırılması güç bir rekora daha imza attı.

        REKLAM

        SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE EN ÇOK MAÇ KAZANAN TEKNİK DİREKTÖR

        Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un yönetiminde geçen sezon Süper Lig tarihinde üst üste en fazla maç kazanan takım unvanının sahibi oldu.

        Sarı kırmızılı ekip, bu alanda üst üste 17 maç kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

        İÇ SAHADA ÜST ÜSTE GOL ATMA REKORU

        Galatasaray, 2023-2024 sezonunun 35. haftasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşma sonucunda sahasında çıktığı son 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

        "Cimbom" bu süreçte 92 kez meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Habertürk Anasayfa