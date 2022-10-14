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Milyonları ilgilendiriyor! e-Devlet hesabına bakmayan kalmasın! Birikmiş paranız iade ediliyor

Sigortalı olarak çalışan kişilerden zorunlu ve otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi yapılıyor. Bu kesinti maaş hesabınıza yatmadan önce direkt olarak kesilir ve banka hesabınızda bu kesinti görülmez. Yapılan BES kesintisi hesabınızda birikir ve devlet katkılı olması nedeniyle her ay artar. Bu durumu bilmeyen çalışanların farkında olmadan hesaplarında BES parası birikmiş olur. Siz de e-Devlet üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerini kolayca görüntüleyebilir ve birikmiş alacağınız olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

14.10.2022 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), sigortalı olarak çalışan kişilerden maaşlarından otomatik olarak kesilir. Maaştan zorunlu olarak bir miktar kesinti yapılmasıyla bireysel emeklilik hesabında para birikir. Bu kesintiyi ise çoğu kişi bilmiyor ve farkında olmadan hesabında para birikmiş oluyor. Eğer uzun süre bu kesintiyi fark etmediyseniz hesabınızda yüklü miktarda para birikmiş olabilir. BES hesabınızda biriken parayı e-Devlet üzerinden rahatlıkla görüntülemek mümkün. Siz de mutlaka hesabınızı kontrol edin. İşte 2022 e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı...

  • HESAPLARDA PARA BİRİKİYOR

    Birçok işlemi kurumlara gitmeden kolaylıkla gerçekleştirebileceğimiz bir uygulama olan e-Devlette farkında olmadan paranız birikmiş olabilir. Hiç bilmediğiniz alacağınızı e-Devletten rahatlıkla görüntüleyebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz hesabınızda biriken bu parayı çekebilirsiniz de.

    Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde milyonlarca vatandaşın parası birikiyor. Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor. Eğer siz de bunu bilmiyorsanız mutlaka hesabınız kontrol edin. Hesabında yüklü miktarda para olabilir.

    "Biriken parayı nasıl öğrenebilirim? E- Devlet BES sorgulama nasıl yapılır?" diyorsanız tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte e-devlet BES sorgulama ekranı

  • BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

    Bireysel emeklilik sistemi (BES) kişilerin emekliliklerinde gelirini artırmak ve rahat bir yaşam sürebilmesi için tasarlanan özel emeklilik sistemidir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin maaşlarından her ay belirli miktarda zorunlu olarak kesinti yapılır. Her ay kesilen bu para zamanla hesaplarda birikir. Belli dönemler içinde çekilmezse paranıza belli oranlarda katkı sağlar. Sistemde belirlenen süre kalanlar devlet katkısından faydalanır.

    Emeklilik gelirine ek olarak tamamlayıcı bir sistem olan BES birikim yapmak ve sosyal güvencelerin artırılmasına olanak sağlar. Çalışan bir kişinin aylık olarak elde ettiği gelirin bir kısmını bankaya düzenli olarak yatırarak belirlenen sürede emekli olmasını sağlayan sisteme Bireysel Emeklilik denir.

  • BES PARASI NEDİR?

    BES parası, sigortalı olarak çalışan kişilerden maaşlarından otomatik olarak bir miktar kesinti yapılmasıyla biriken paradır. BES parası maaşlardan zorunlu olarak kesilse de dileyenler sistemden çıkabiliyor. Sistemden çıkılması durumunda BES hesabında biriken para nakit olarak alınabiliyor ve devam eden aylarda da BES kesintisi gerçekleşmiyor.

  • OTOMATİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

    Otomatik BES ise; düzenli birikim yapma imkanı sağlayan, devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Otomatik BES, 45 yaşın altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kamu ve özel sektör çalışanlarının tamamını kapsamaktadır. Otomatik BES katılımında son şirket tipi de olan çalışan sayısı 5-9 arasında olan şirketler 1 Ocak 2019 tarihinde katılımları tamamlandı.

    Özel emeklilik sistemi olan Bireysel Emeklilik Sigortası (BES), devlet katkısı ile daha çok katılımcı bulmaya başladı. Devletin katkı payı yüzde 25 olan BES'te katkı payı da dahil olmak üzere sigorta sözleşmesine dair birçok detay e-Devlet'te yer alıyor.

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