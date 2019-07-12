12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu projelerin yeniden ihale edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Bunlar arasında karayolu alt yapısı için “zorunlu” görülenlerin de 2020 yılından önce ihalesi beklenmiyor.
TASFİYE SÜRECİ İŞLİYOR
Karayolları projelerinde devir ve tasfiye süreci başladı. Ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanan yasanın ardından bazı yükleniciler, finansman zorlukları nedeniyle sürdürmekte zorlandıkları projelerini tasfiye etmek için girişimde bulundu.
Yükleniciler, yasada öngörülen süre içinde Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvuruda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın “görüş”ü ve Karayolları'nın “onay”ı ile onlarca karayolu projesi tasfiye edildi.
140-150 ARASI PROJE VAR
HABERTÜRK, kamuoyunun merak ettiği tasfiye edilen projelerin sayısı ve tutarına ilişkin verilere ulaştı. Ankara’da güvenilir kaynaklardan ve yüklenici örgütlerinden alınan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 8-10 milyar TL tutarında olduğu hesaplanan 150 dolayındaki projesi tasfiye edildi. Yasa gereğince bu yükleniciler, ihale yasağı ya da teminatlarının irat kaydedilmesi gibi idari veya mali herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacak.
Kaynaklar, bu projelerin tasfiyesinde iki temel nedenin bulunduğunu söyledi. Kaynaklar, “Birincisi ve en temel neden, finansmanda ortaya çıkan sorunlar. İkincisi de bu projelerden bazılarının gerçekleşme oranları son derece düşük. Bu koşullarda sürdürülebilirliği zor” dedi.
YENİ İHALE VAR MI?
Bu projelerin yeniden ihale edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Bunlar arasında karayolu alt yapısı için “zorunlu” görülenlerin de 2020 yılından önce ihalesi beklenmiyor.
Peki, söz konusu yüklenicilerin kamudan (başta Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere) doğan geçmiş alacakları ne olacak? Devlet, bu borçlarını finansman olanakları çerçevesinde kapatacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!