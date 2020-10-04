Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerine göre, yurtiçinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonu itibarıyla 294 bin 454 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 8 ayda 69 bin 13 kişi arttı. Yani milyoner sayısı söz konusu dönemde günde ortalama 301 kişi yükseldi.
Milyonerlerin toplam mevduatı da ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 850 milyar 99 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 283 bin lira oldu.
Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 8 aylık dönemde 458 milyar 500 milyon lira artış kaydetti.
Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 8 ayda 60 bin 582 artarak 262 bin 602'ye ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 729 milyar 268 milyon liraya yükseldi.
914 MİLYARI DÖVİZDE
Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 763 milyar 813 milyon lirası yerel para cinsi, 914 milyar 545 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 50 milyar 911 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 585 bin lira olarak hesaplandı.
BDDK verilerine göre, yurtdışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 31 bin 852'ye ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna göre 8 bin 431 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 120 milyar 831 milyon lira oldu.
Yurtdışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar 734 milyon lirası yerel para, 101 milyar 775 milyon lirası yabancı para ve 1,3 milyara lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 3 milyon 794 bin lira olarak hesaplandı.
Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları şöyle:
Yıllar
Mudi sayısı
Milyonerlerin toplam mevduatı (milyon TL)
2012
54.461
373.384
2013
70.498
484.901
2014
81.398
533.544
2015
98.497
649.994
2016
115.896
775.142
2017
138.980
909.979
2018
180.126
1.109.859
2019
225.441
1.391.599
Ağustos 2020
294.454
1.850.099
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!