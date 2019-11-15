Milyonda bir rastlanır! Fotoğrafta fark etti - Haberler

ABD'de yaşayan 75 yaşındaki emekli Steven Lindberg, hafta sonu evinin yakınlarındaki ormanda yürüyüşe çıktı.

Yanına fotoğraf makinesi almayı da ihmal etmeyen Lindberg, yürüyüşünün başlarında su samurunu görüntüledi. Bulunduğu ormanda farklı canlılarla karşılaşmadığını söyleyen emekli meclis üyesi, ardından çok güzel bir geyikle karşılaştı.

"Daha iyi bir açıdan görüntü etmek için geyiğin etrafında dolaşıyordum. Eğer ona çok yaklaşırsam, geyiği kaçırabilirdim" diyen Lindberg o gün geyiğin onlarca fotoğrafını çekti.

Canlıyı yakından görüntülemeyi başaran Lindberg, geyikteki farklılığa o anda dikkat etmedi.

Geyiğin fotoğraflarını bilgisayarına yükleyen emekli adam, fotoğraflara yakından bakınca farkı anladı. Çünkü geyiğin boynuzları ikiden fazlaydı...

Daha önce üç boynuzlu geyikle karşılaşmadığını ifade eden Lindberg'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılaştı.

Veteriner Steve Edwards, konu üzerine yaptığı açıklamada üç boynuzlu geyiğe milyonda bir rastlanabileceğini söyledi.

Kuzey Michigan Üniversitesi'nde vahşi yaşam dalında uzmanlaşan John Bruggink, üç boynuzlu geyiğin nadir olabileceğini fakat sayılarını takip etmenin zor olduğunu ifade etti.

BOYNUZLARI HER SENE DÖKÜLÜYOR

Geyiklerin boynuzları her sene üreme döneminden sonra düşüyor ve yerine yenisi çıkıyor. Her yenilenişte boynuzlardaki çatallar artıyor. Büyüme devresinde boynuzlar yumuşak ve süngerimsi oluyor. İçinden damarlar geçen kadifemsi ince bir deri ile kaplı olan boynuzdaki kan damarları büzülünce deri kuruyor. Geyik, boynuzlarını ağaçlara sürterek üzerindeki deriyi çıkartıyor.