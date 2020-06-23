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Enerji, petrokimya, telekomünikasyon, perakende vb. pek çok sektörde yatırımı olan Hint milyarder Mukesh Ambani, pandemi döneminde servetine servet kattı.

Relaince isimli holdingin yüzde 42'sine sahip olan Ambani, şirketin dijital birimi olan Jio'ya gelen yatırım sayesinde servetini 64.5 milyar dolara çıkardu. Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Fransız Francoise Bettencourt Meyers'i geriden bırakan Ambani, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 10 kişisi arasına giren ilk Asyalı milyarder oldu.

Koronavirüs nedeniyle çoğu milyarder servet kaybı yaşarken, Ambani'nin ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği petrokimya ve enerji işi de kayıplarıyla öne çıktı ve Reliance'nın bu birimlerindeki hisse satışları zora girdi ancak pandeminin olumlu etkilediği telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Jio şirketinin sahibi olan Ambani'ye 15 milyar dolarlık piyango vurdu.

Fortune haberine göre bu yatırım, sektöre giren tüm yatırımın yarısına eş değer. Böylelikle Jio'nun piyasa değeri de 64 milyar dolara geldi.

Dünyanın en hızlı büyüyen online ticari pazarı olan Hindistan'da Suudi Arabistan Varlık Fonu, Silver Lake Partners, General Atlantic, Facebook gibi devler 2025 yılında ülkedeki pazar payı yüzde 48'e çıkması beklenen ve 2021'deki borçsuzluk hedefine şimdiden ulaşan Jio'ya yatırım yapanlar arasında.

63 yaşındaki Hint milyarder, ülkesindeki gelir eşitsizliğine rağmen şaşaalı yaşamıyla da sık sık gündem oluyor. 1980'lerde babasından devraldığı tekstil işini büyüten ve sonrasında enerji işine giren Ambani, Antilia adı verilen 27 katlı süper lüks bir gökdelende yaşıyor. 168 araçlık otoparkı, 3 helikopter pisti, 50 kişilik sinema salonu olan 173 metrelik dev yapı 2 milyar dolara mâl olmuştu.