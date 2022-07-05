Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Milyar dolarlık şirketin CEO'sunun istifa nedeni: Sahilde oturup hiçbir şey yapmamak

67,9 milyar dolarlık şirketin CEO'sundan istifa: Sahilde oturup hiçbir şey yapmamak istiyorum

Andrew Formica 67,9 milyar dolarlık şirketin CEO'luğundan istifasını açıkladıktan sonra gelecek planlarının ilk sırasında sahilde oturmak ve başka hiçbir şeyle ilgilenmemek olduğunu açıkladı.

05.07.2022 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Milyar dolarlık şirketin CEO'sunun istifa nedeni: Sahilde oturup hiçbir şey yapmamak
Milyar dolarlık şirketin CEO'sundan şaşırtan istifa nedeni
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Andrew Formica 67,9 milyar dolarlık bir varlık yönetimi şirketi olan Jupiter Fund Management'ın CEO'luğundan istifasını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Şirkete sadece üç yıl önce katılan 51 yaşındaki Formica, Bloomberg'in haberine göre, 1 Ekim'de görevinden istifa edecek. Şirketin baş yatırım görevlisi Matthew Beesley de, CEO olarak onun yerini alacak.

Yaklaşık otuz yıldır İngiltere'de yaşayan Formica kararına yönelik açıklamalarda bulundu. Formica açıklamasında doğduğu Avustralya'ya geri dönmek istediğini belirtti. Formica yaşlanan anne babasına yakın olma arzusu gibi kişisel nedenlerin onu bu kararı vermeye ittiğini belirtirken gelecek hedeflerine dair "Tek yapmak istediğim sahile gidip rahatlamak. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ SONRASI OFİSE DÖNÜŞ KARMAŞASI

İş ofise dönmeye geldiğinde, sorumlular da dahil olmak üzere birçok işçinin mücadele ettiği ya da işi bıraktığı bir sır değil.

Marcum- Hofstra Mid-Market CEO anketine göre, CEO'ların yaklaşık %48'i haftanın beş günü ofise geri dönerken, %32'si haftada üç gün veya daha az ofiste çalışıyor. CEO'ların yüzde onu haftada tam beş gün uzaktan çalışıyor.

* Haberin görseli Jupiter Fund Management'ın resmi sayfasından ve Unsplash'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İngiltere, Galler ve İskoçya'da benzin fiyatlarındaki artışa karşı otoyollarda 'yavaş gitme' protestoları yapılıyor
İngiltere, Galler ve İskoçya'da benzin fiyatlarındaki artışa karşı otoyollarda 'yavaş gitme' protestoları yapılıyor
İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle okul öğünlerinden et yemekleri çıkarıldı
İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle okul öğünlerinden et yemekleri çıkarıldı
İspanya uçağında panik dolu anlar: Savaş uçakları eşlik etti
İspanya uçağında panik dolu anlar: Savaş uçakları eşlik etti
Boris Johnson'ın Ardern ile tokalaşması gündem oldu
Boris Johnson'ın Ardern ile tokalaşması gündem oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.