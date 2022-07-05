Milyar dolarlık şirketin CEO'sundan şaşırtan istifa nedeni

Milyar dolarlık şirketin CEO'sunun istifa nedeni: Sahilde oturup hiçbir şey yapmamak

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Andrew Formica 67,9 milyar dolarlık bir varlık yönetimi şirketi olan Jupiter Fund Management'ın CEO'luğundan istifasını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Şirkete sadece üç yıl önce katılan 51 yaşındaki Formica, Bloomberg'in haberine göre, 1 Ekim'de görevinden istifa edecek. Şirketin baş yatırım görevlisi Matthew Beesley de, CEO olarak onun yerini alacak.

Yaklaşık otuz yıldır İngiltere'de yaşayan Formica kararına yönelik açıklamalarda bulundu. Formica açıklamasında doğduğu Avustralya'ya geri dönmek istediğini belirtti. Formica yaşlanan anne babasına yakın olma arzusu gibi kişisel nedenlerin onu bu kararı vermeye ittiğini belirtirken gelecek hedeflerine dair "Tek yapmak istediğim sahile gidip rahatlamak. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ SONRASI OFİSE DÖNÜŞ KARMAŞASI

İş ofise dönmeye geldiğinde, sorumlular da dahil olmak üzere birçok işçinin mücadele ettiği ya da işi bıraktığı bir sır değil.

Marcum- Hofstra Mid-Market CEO anketine göre, CEO'ların yaklaşık %48'i haftanın beş günü ofise geri dönerken, %32'si haftada üç gün veya daha az ofiste çalışıyor. CEO'ların yüzde onu haftada tam beş gün uzaktan çalışıyor.

* Haberin görseli Jupiter Fund Management'ın resmi sayfasından ve Unsplash'ten servis edilmiştir.