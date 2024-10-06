Milot Rashica: Büyük hayal kırıklığı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Milot Rashica, maçın ardından, "Büyük hayal kırıklığı" dedi.
Giriş: 06.10.2024 - 22:43 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:43
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, 1-1 berabere biten Gaziantep FK karşılaşmasını değerlendirdi.
"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"
İşte Rashica'nın sözleri:
"Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. 2 değerli puan bıraktık. Maçı bitirecek pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Son dakikada yediğimiz golle berabere bitti. Milli ara var, sonrasında daha güçlü döneceğiz."
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