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        Milliler Makedonya ile berabere

        2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Hentbol Takımımız, Makedonya'yla 25-25 berabere alarak turnuva tarihindeki ilk puanını aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 01:14 Güncelleme: 01.12.2024 - 01:14
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        Milliler, Makedonya ile berabere!
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        A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. maçında Kuzey Makedonya ile 25-25 berabere kalarak şampiyona tarihinde ilk puanını aldı.

        A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası A Grubu’ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi.

        Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Fönix Arena'da TSİ 22.30’da başlayan karşılaşmada Eskil Braseth ve Leif Andre Sundet ikilisi görev yaptı. Mücadele karşılıklı gollerle başladı. 10 dakikalık bölümün ardından Türkiye, oyuna ağırlığını koymaya başladı. Rakibini savunmada durdurmayı başaran Ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 15-11’lik skorla önde tamamladı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısı da karşılıklı gollerle başladı. İki takım da hücumda etkili performans sergilerken, ilk 7 dakikalık bölümü Türkiye 20-15 önde geçti. Bu anların ardından Türkiye hücumda sıkıntı yaşarken, Kuzey Makedonya üst üste bulduğu gollerle ikinci yarının 15. dakikasında maçın içinde ilk kez öne geçti. (21-20)

        Mücadelenin son anları çekişmeli anlara sahne olurken Kuzey Makedonya son dakikada bulduğu penaltı golüyle mücadelede eşitliği yakaladı. (25-25) Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 25-25’lik beraberlikle sona erdi.

        AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNDEKİ İLK PUAN

        Kuzey Makedonya ile berabere kalan Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk puanınıı da elde etti. Tarihinde turnuvaya ilk kez katılan milliler, ilk maçta ev sahibi Macaristan’a mağlup olmuştu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla gruptaki ilk puanını aldı.

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