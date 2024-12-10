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        Haberler Spor Diğer Yüzme Milli yüzücü Kuzey Tunçelli tarihe geçti! - Diğer Haberleri

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli tarihe geçti!

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500m serbest finalinde 14:20.64'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Kuzey, bu başarısıyla büyüklerde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk Türk yüzücü oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 21:58 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:05
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        Kuzey Tunçelli tarihe geçti!
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        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tuncelli, tarihi bir başarıya imza attı.

        17 yaşındaki milli yüzücü, erkekler 1500m serbest finalinde 14:20.64'lük derecesiyle bronz madalya kazanarak büyüklerde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk Türk yüzücü oldu.

        Kuzey, bu derecesiyle gençler dünya rekorunu da kırmayı başardı.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda dünya gençler rekoru kırarak bronz madalya kazanan Kuzey Tunçelli'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metre serbestte 14:20.64'lük derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak bronz madalya kazanan ve bizlere bir ilki yaşatan milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi tebrik ediyorum. Büyüklerde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk sporcumuz olan ve elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli yüzücümüzün başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Kuzey Tunçelli'nin başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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