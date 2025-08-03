Milli yüzücü Kuzey Tunçelli 1500 metrede dünya 6'ncısı oldu!
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Yüzme Şampiyonası 1500 metre finalinde 6. sırayı elde etti.
Dünya Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest finalinde 6'ncılığı elde etti.
Singapur'da düzenlenen organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbest finali yapıldı.
Elemelerde 14 dakika 45.28 saniyeyle 3'üncü en hızlı zamanı yakalayan 17 yaşındaki Kuzey, finalde 14:52.44'lük derecesiyle 6'ncı sırayı aldı.
Tunuslu Ahmed Jaouadi, 14:34.41 ile şampiyonluğa ulaştı. Alman Sven Schwarz gümüş, ABD'li Bobby Finke ise bronz madalya kazandı.