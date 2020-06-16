Milli tenisçi Ergi Kırkın, başkent Belgrad'daki organizasyonda Bosna Hersek'ten Mirza Basic ile karşılaştı.

Şampiyonadaki ikinci karşılaşmasına çıkan genç Türk tenisçi, rakibine 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

Ergi Kırkın, F Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülkeden Goran Zivotic'i 2-0 yenmişti.

Milli sporcunun F Grubu'ndan çıkabilmesi için yarın gruptaki üçüncü maçında ATP 80 numarası Sırp tenisçi Laslo Djere'yi yenmesi gerekiyor.