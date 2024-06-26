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        Haberler Müzik Milli takıma Kopenhag'dan destek

        Milli takıma Kopenhag'dan destek

        Türkiye ve Danimarka arasında mekik dokuyan, maNga'nın solisti Ferman Akgül Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 kapsamında bu akşam yapılacak Türkiye - Çekya maçı öncesi Danimarkalı müzisyen Kristan Riis ile akustik bir konser verecek  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:45
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        Milli takıma Kopenhag'dan destek
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        maNga grubunun solisti Ferman Akgül, bir süredir Danimarkalı eşi Bettina Kuperman'ın işleri dolayısıyla Kopenhag ve Türkiye arasında mekik dokuyor. Bu ziyaretleri sırasında yeni iş birliklerinin temelini atan Ferman Akgül, bu akşam Kopenhag’da Fodboldfesten adlı organizasyonda sahne alacak

        Danimarka’nın en büyük rock gruplarından Nephew’in gitaristi Kristian Riis’in düzenlediği, Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının dev ekranlarda gösteriminin yapıldığı bu organizasyonda Ferman Akgül de yer alıyor. Akgül ve Riis bu akşam gerçekleşecek Türkiye-Çekya maçı öncesi birlikte akustik bir konser verecekler. İkilinin en büyük hedefi özellikle bu akşamki Türkiye - Çekya maçı ile birlikte Danimarkalı ve Türkiye kökenli seyircileri bir araya getirerek kültür sanat anlamındaki bağların güçlenmesini sağlamak. Konu hakkında konuşan Ferman Akgül şöyle dedi: Bir süredir gelip gittiğim Danimarka’daki müzisyenler ve prodüktörlerle hızlı bir bağ kurmanın heyecanı içerisindeyim. Anadolu müziğine muazzam bir ilgileri var. Ben de doğu-batı sentezini onlarla bambaşka yorumlara ulaştırmayı hedefliyorum. Bunun ilk adımını Kristian ile birlikte Türkiye maçında atacağız. Futbol şampiyonası rüzgarını müzik ve sanat etrafında estirmek en büyük dileğimiz. Bizler farklı kültürler arasındaki etkileşimi müzik alanında pekiştirmek isteyen bir nevi müzik elçileriyiz.

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        #Ferman Akgül

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