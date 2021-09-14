Futbolculuğu döneminde Beşiktaş'ta da forma giyen Kuntz, 2016'dan beri Almanya 21 yaş altı takımını çalıştırıyor. Burada 2 kez Avrupa Şampiyonu olmayı başaran Kuntz, son olarak Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya'nın başında göreve yaptı. Almanlar, turnuvayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı.