Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 ndan koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 al\u0131nan tedbirler, ter\u00f6r operasyonlar\u0131 ve FET\u00d6 ile m\u00fccadele konular\u0131nda a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131.\u00a0 Bakanl\u0131k tan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle:\u00a0 Silahl\u0131 Kuvvetlerimiz, kutsal vatan topraklar\u0131n\u0131n (780 bin km\u00b2 olan) g\u00fcvenlik ve b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ile 83 milyon vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n huzur ve g\u00fcvenli\u011fini hedef alan her t\u00fcrl\u00fc tehdit ve tehlikeye kar\u015f\u0131, yurt i\u00e7i ve s\u0131n\u0131r \u00f6tesinde, uluslararas\u0131 hukuk ve anla\u015fmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi b\u00fcy\u00fck bir azim ve kararl\u0131l\u0131kla korumaya devam etmektedir. D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan Pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salg\u0131n\u0131na y\u00f6nelik Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 devletimizin di\u011fer kurumlar\u0131 ile koordineli olarak ciddi ve g\u00fc\u00e7l\u00fc tedbirler al\u0131nm\u0131\u015f, geli\u015fmeler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda ilave tedbirler al\u0131nmaya devam edilmektedir. Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde COVID-19 salg\u0131n\u0131 ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda, planlama, koordinasyon ve y\u00f6netim fonksiyonlar\u0131n\u0131 icra etmek \u00fczere 24 saat esas\u0131na g\u00f6re \u00e7al\u0131\u015fan \u201cCovid -19 M\u00fccadele Merkezi (COMMER)\u201d te\u015fkil edilmi\u015ftir.\u00a0Farkl\u0131 bran\u015flardan doktorlar\u0131n, halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131, \u00e7evre ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik N\u00fckleer uzmanlar\u0131n\u0131n g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 merkezde; bakanl\u0131k b\u00fcnyesinde g\u00f6rev yapan t\u00fcm personel takip edilmekte, al\u0131nan tedbirlerin etkinli\u011fi \u00f6l\u00e7\u00fclmekte, d\u00fcnyadaki geli\u015fmeler ile vir\u00fcsle m\u00fccadele vermekte olan \u00fclkelerin edindi\u011fi tecr\u00fcbeler izlenmekte ve de\u011ferlendirilmekte, edinilen veriler do\u011frultusunda risk ve durum de\u011ferlendirmesi yap\u0131lmaktad\u0131r. Covid-19 ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda t\u00fcm personelimizin \u00f6zellikle de harek\u00e2t b\u00f6lgelerinde g\u00f6rev yapan unsurlar\u0131m\u0131z\u0131n salg\u0131ndan etkilenmemeleri i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc tedbir al\u0131nmaktad\u0131r. Bu kapsamda; birlik ve kurumlar\u0131m\u0131zda sosyal hareketlili\u011fin azalt\u0131lmas\u0131na ve sosyal mesafenin her kademede m\u00fcmk\u00fcn mertebe uzat\u0131lmas\u0131na gayret g\u00f6sterilmekte, personelin sa\u011fl\u0131k durumu ve v\u00fccut \u0131s\u0131s\u0131 yak\u0131ndan takip edilerek, koruyucu eldiven\/maske ve elbise kullan\u0131m\u0131 sa\u011flanmakta, ya\u015fam alanlar\u0131 ve ara\u00e7lar d\u00fczenli olarak dezenfekte edilmektedir. Ayr\u0131ca, mevcut tedbirlere ilave olarak; kronik hastal\u0131\u011f\u0131 olan ve risk grubundaki personele idari izin verilmi\u015f, kamu hizmetlerini aksatmayacak \u015fekilde, ihtiyac\u0131 kar\u015f\u0131layacak kadar asgari say\u0131da personelin bulundurulmas\u0131 esas al\u0131nm\u0131\u015f, t\u00fcm garnizon d\u0131\u015f\u0131 atama ve g\u00f6revlendirme faaliyetleri durdurulmu\u015f, yurtd\u0131\u015f\u0131 ge\u00e7ici g\u00f6revler ertelenmi\u015f, g\u00f6rev d\u00f6n\u00fc\u015fleri uzat\u0131lm\u0131\u015f, t\u00fcm tatbikatlar ile yabanc\u0131 \u00fclke askeri gemilerinin liman ziyaretleri, t\u00f6ren, konferans, toplant\u0131 gibi geni\u015f kat\u0131l\u0131ml\u0131 faaliyetler ertelenmi\u015f ya da iptal edilmi\u015f, kabul-toplanma Merkezlerinde personel de\u011fi\u015fiminde temas en alt seviyeye indirilmi\u015ftir. Erba\u015f ve erlerin birliklere kat\u0131l\u0131\u015f s\u00fcre\u00e7lerinde yap\u0131lan sa\u011fl\u0131k muayenelerinde bir semptom olmasa bile, 14 g\u00fcn s\u00fcreyle daha \u00f6nce kat\u0131l\u0131\u015f yapm\u0131\u015f di\u011fer personel ile temas sa\u011flamayacak \u015fekilde ayr\u0131 bir yerde izole edilerek tedbiren g\u00f6zetim alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in gerekli tedbirler al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.\u00a0Kat\u0131l\u0131\u015f muayenesinde bir belirti tespit edilenler ise \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile koordine edilerek hastaneye sevk edilmekte, durumlar\u0131 takip edilmektedir. Y\u00fck\u00fcml\u00fc erba\u015f\/er, yedek subay ve astsubaylar\u0131m\u0131z\u0131n terhisi ile ilgili olarak Covid-19 ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda ise; terhis veya terhis maiyetinde k\u0131\u015flalardan ayr\u0131laca\u011f\u0131 tarihten 14 g\u00fcn \u00f6nce birinci ayr\u0131nt\u0131l\u0131 ayr\u0131l\u0131\u015f muayenesi yap\u0131lmakta, semptom g\u00f6r\u00fclmeyenler di\u011fer y\u00fck\u00fcml\u00fcler ile temas sa\u011flamayacak \u015fekilde son 14 g\u00fcn\u00fcn\u00fc g\u00f6zlem alt\u0131nda ge\u00e7irmektedir. Bu s\u00fcrecin sonunda k\u0131\u015fladan ayr\u0131lacaklar\u0131 g\u00fcn ikinci ayr\u0131nt\u0131l\u0131 ayr\u0131l\u0131\u015f muayeneleri yap\u0131larak semptom g\u00f6r\u00fclmemesi halinde k\u0131\u015fladan ayr\u0131lmalar\u0131na izin verilmektedir.\u00a0 Semptom g\u00f6zlenmeyen t\u00fcm y\u00fck\u00fcml\u00fclerin terhis i\u015flemleri yasal ayr\u0131l\u0131\u015f tarihlerinde ger\u00e7ekle\u015ftirilmektedir.\u00a0Semptom g\u00f6zlenenlerin ise \u0130l Sa\u011fl\u0131k Md.l\u00fc\u011f\u00fc ile koordineli olarak 112 vas\u0131tas\u0131 ile hastaneye sevk edilmesi, sonras\u0131nda birlik komutanl\u0131klar\u0131nca takibinin yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in gerekli d\u00fczenlemeler yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Terhis olan\/terhis maiyetinde izne ayr\u0131lan y\u00fck\u00fcml\u00fclerin \u015fehirleraras\u0131 seyahatleri i\u00e7in m\u00fclki amirler ile koordineli olarak gerekli tedbirler al\u0131nmaktad\u0131r.\u00a0Birliklerimizde, yemekhanelerde yo\u011funlu\u011fun azalt\u0131lmas\u0131, personel aras\u0131ndaki temas\u0131n asgariye indirilmesi i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc tedbir al\u0131nm\u0131\u015f, birlik, kararg\u00e2h ve kurumlarda kademeli olarak yemek hizmeti verilmesi sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r.\u00a0Birliklerin yatma ve ortak kullan\u0131m alanlar\u0131 seyreltilerek yeniden planlanm\u0131\u015f ve personelin kalabal\u0131k yerlerde bulunmamas\u0131 i\u00e7in gerekli d\u00fczenlemeler yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\u00a0Ortak kullan\u0131lan yer ve ara\u00e7lar\u0131n dezenfekte edilmesi i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc tedbir al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Hudut Birliklerimizde m\u00fcltecilerle fiziki temaslardan ka\u00e7\u0131n\u0131lmas\u0131, zorunlu hallerde ka\u00e7ak\u00e7\u0131 ya da m\u00fcltecilerle temas durumunda koruyucu elbise, eldiven ve maske kullan\u0131m\u0131 ile m\u00fcdahalede hareket tarzlar\u0131n\u0131n belirlenmesi hususlar\u0131nda tedbirler al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Ayr\u0131ca Hudut Birliklerinin di\u011fer birliklerle temas\u0131 s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Suriye Harek\u00e2t B\u00f6lgelerinde g\u00f6revli birliklerimizde ilk andan itibaren Harek\u00e2t Alanlar\u0131na giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n asgari Ordu Komutan\u0131n\u0131n m\u00fcsaadesi ile yap\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik d\u00fczenleme yap\u0131lm\u0131\u015f, b\u00f6ylece zorunlu olmad\u0131k\u00e7a personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirilmi\u015ftir.\u00a0 Harek\u00e2t b\u00f6lgelerine doktorlar g\u00f6nderilerek bizzat yerinde yo\u011fun \u015fekilde bilgilendirici ve fark\u0131ndal\u0131k artt\u0131r\u0131c\u0131 e\u011fitimler icra edilmi\u015ftir.\u00a0Yurt i\u00e7ine ge\u00e7ecek personelin 14 g\u00fcn g\u00f6zetim alt\u0131nda tutulup, m\u00fcteakiben i\u00e7eriye girmesine ve sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcn\u00fcn yap\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik tedbirler al\u0131nm\u0131\u015f,\u00a0Suriye\u2019den yurt i\u00e7ine ikmal i\u00e7in gelen ara\u00e7lar\u0131n dezenfektasyonu i\u00e7in KBRN Timleri g\u00f6revlendirilmi\u015ftir.\u00a0 Covid-19 salg\u0131n\u0131 ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n milli imkan ve kabiliyetleri kullan\u0131larak, mevcut kapasiteleri geli\u015ftirilmek suretiyle \u00e7e\u015fitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme \u00fcretimine h\u0131z kazand\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu kapsamda;\u00a0Dikimevi M\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5,000 tulum, \u0130la\u00e7 Fabrikas\u0131 M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce haftada 5000 Lt. alkol bazl\u0131 dezenfektan,Makine Kimya End\u00fcstrisi Kurumunca, haftada \u00e7e\u015fitli tipte 2,5 milyon maske, 100,000 tulum \u00fcretilmektedir.\u00a0\u00dcretimin olabildi\u011fince y\u00fckseltilerek, sadece silahl\u0131 kuvvetlerimizin de\u011fil ayn\u0131 zamanda halk\u0131m\u0131z\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n da kar\u015f\u0131lanmas\u0131, imk\u00e2nlar \u00f6l\u00e7\u00fcs\u00fcnde dost\/m\u00fcttefik \u00fclkelerin taleplerine de yard\u0131mc\u0131 olunmas\u0131 hedeflenmektedir.\u00a0Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131na ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imk\u00e2nlarla \u00fcretilen; \u00e7e\u015fitli tipte maske, tulum ve antibakteriyel s\u0131v\u0131dan olu\u015fan sa\u011fl\u0131k malzemeleri Sn. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n talimat\u0131yla NATO m\u00fcttefikimiz \u0130talya ve \u0130spanya\u2019ya T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerine ait bir u\u00e7ak ile g\u00f6nderilmi\u015ftir. Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 t\u00fcm te\u015fkilat\u0131 ile bu salg\u0131n riskine kar\u015f\u0131 teyakkuz halindedir. Bu m\u00fccadelede temel ilkemiz uygulamakta oldu\u011fumuz tedbirlerin, yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131 harek\u00e2tlar\u0131m\u0131z\u0131, hudutlar\u0131m\u0131z\u0131n g\u00fcvenli\u011fini ve T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinin di\u011fer faaliyetlerini etkilemeyecek \u015fekilde hayata ge\u00e7irilmesidir.\u00a0Salg\u0131nla sava\u015fan t\u00fcm sa\u011fl\u0131k personelimize \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyor, vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n m\u00fccadeleye evde kalarak destek olmalar\u0131n\u0131 bekliyoruz. \u0130DL\u0130B B\u00d6LGES\u0130 NDEK\u0130 GEL\u0130\u015eMELER \u0130dlib ile ilgili olarak; Rusya Federasyonuyla 5 Mart\u2019ta var\u0131lan mutabakat kapsam\u0131nda G\u00fcvenli Koridorda 15 ve 23 Mart tarihlerinde T\u00fcrk-Rus birle\u015fik kara devriyesi icra edilmi\u015ftir. Hava \u015fartlar\u0131n\u0131n m\u00fcsait olmas\u0131 durumuna g\u00f6re \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc devriye koordine edilerek, icra edilecektir.\u00a0Ate\u015fkesin uygulanmas\u0131 ve mutabakat ile \u00fczerinde anla\u015f\u0131lan hususlar Rusya Federasyonu ile koordinasyon i\u00e7erisinde yak\u0131ndan takip edilmektedir.\u00a0P\u0131nar B\u00f6lgesindeki faaliyetlerimizle ile ilgili olarak, son bir ay i\u00e7erisinde 67 taciz\/sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015fmi\u015f, bu sald\u0131r\u0131lara me\u015fru m\u00fcdafaa kapsam\u0131nda misli ile kar\u015f\u0131l\u0131k verilmi\u015ftir. Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 b\u00f6lgesinde son bir ay i\u00e7erisinde s\u0131zma giri\u015fiminde bulunan 43 PKK\/YPG\u2019li ter\u00f6rist tespit edilerek kahraman komandolar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan etkisiz hale getirilmi\u015ftir.\u00a022 Ekim 2019 tarihli So\u00e7i mutabakat\u0131 kapsam\u0131nda Rusya Federasyonu ile m\u00fc\u015fterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. Sonuncusu 2 Nisan tarihinde olmak \u00fczere bug\u00fcne kadar toplam 38 devriye icra edilmi\u015ftir. Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 B\u00f6lgesinde son bir ayda icra edilen arama tarama faaliyetleri esnas\u0131nda, PKK\/YPG ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan, sivilleri hedef alacak \u015fekilde haz\u0131rlanm\u0131\u015f 27 adet EYP, 38 adet Y\u00f6nlendirilmi\u015f May\u0131n, 3 adet anti-tank may\u0131n\u0131 ile 5 Kg. patlay\u0131c\u0131 madde tespit edilmi\u015f, toplamda bug\u00fcne kadar 2.700\u2019den fazla may\u0131n\/EYP bomba imha timlerimiz taraf\u0131ndan etkisiz hale getirilmi\u015ftir. \u00a0F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t alanlar\u0131nda ise birliklerimiz taraf\u0131ndan emniyet ve istikrar\u0131n sa\u011flanmas\u0131 maksad\u0131yla her t\u00fcrl\u00fc tedbir al\u0131nmakta, may\u0131n\/EYP temizli\u011fine, yol Kontrol Noktalar\u0131nda denetimlere, altyap\u0131 ve g\u00fcnl\u00fck hayata destek faaliyetlerine devam edilmektedir. Tel R\u0131fat b\u00f6lgesinden F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 Harek\u00e2t Alanlar\u0131na PKK\/YPG ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan son bir ay i\u00e7erisinde 70\u2019den fazla taciz\/sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f, bu sald\u0131r\u0131lara me\u015fru m\u00fcdafaa kapsam\u0131nda misli ile kar\u015f\u0131l\u0131k verilmi\u015f,\u00a0F\u0131rat Kalkan\u0131 Harek\u00e2t B\u00f6lgesine sald\u0131r\u0131 giri\u015fiminde bulunan 16 PKK\/YPG\u2019li ter\u00f6rist etkisiz hale getirilmi\u015ftir. TER\u00d6RLE M\u00dcCADELE\u00a0 Ter\u00f6rle m\u00fccadele harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda yurt i\u00e7inde ve s\u0131n\u0131r \u00f6tesinde aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen operasyonlarda, son bir ay i\u00e7erisinde 80 ter\u00f6rist etkisiz hale getirilmi\u015ftir. Ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 tespit edilen 52 mevzi, s\u0131\u011f\u0131nak, ma\u011fara ve depo tahrip edilerek kullan\u0131lamaz hale getirilmi\u015ftir. \u00a0Operasyonlar s\u0131ras\u0131nda; 250 kg.\u2019dan fazla Amonyum Nitrat, 2,5 Kg. C-4 patlay\u0131c\u0131 madde, 92 adet f\u00fcnye ile 92 adet EYP yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131laca\u011f\u0131 de\u011ferlendirilen LPG t\u00fcp ele ge\u00e7irilmi\u015f, 22 adet EYP tespit edilerek imha edilmi\u015ftir. \u00a0Hudut g\u00fcvenli\u011fi, al\u0131nan tedbirler art\u0131r\u0131larak hudut birliklerimiz taraf\u0131ndan 7 g\u00fcn 24 saat esas\u0131na g\u00f6re sa\u011flanmaktad\u0131r. Hudut birliklerimize y\u00f6nelik her t\u00fcrl\u00fc taciz ve sald\u0131r\u0131lara me\u015fru m\u00fcdafaa \u00e7er\u00e7evesinde teredd\u00fcts\u00fcz olarak kar\u015f\u0131l\u0131k verilmektedir. TER\u00d6R \u00d6RG\u00dcT\u00dcYLE M\u00dcCADELE PKK\/KCK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn finans kaynaklar\u0131ndan ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ile m\u00fccadeleye y\u00f6nelik hudut hatt\u0131nda al\u0131nan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 20.000\u2019den fazla karton sigara ve 256 adet cep telefonu ele ge\u00e7irilmi\u015ftir.\u00a0Ayr\u0131ca, hudut hatt\u0131nda yap\u0131lan operasyonda 10 adet piyade t\u00fcfe\u011fi\/makinal\u0131 t\u00fcfek, 1300\u2019den fazla hafif silah m\u00fchimmat\u0131, 12 adet tanksavar silah\u0131, 19 adet el bombas\u0131 ve 14 adet f\u00fcnye ele ge\u00e7irilmi\u015ftir. Hudut kontrolleri kapsam\u0131nda etkin tedbirler al\u0131nmaya devam edilmektedir. DO\u011eU AKDEN\u0130Z DEK\u0130 GEL\u0130\u015eMELER T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri Ege\u2019de, Do\u011fu Akdeniz\u2019de \u00fclkemizin ve Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti\u2019nin hak ve menfaatlerini korumaya, K\u0131br\u0131s Adas\u0131\u2019nda uluslararas\u0131 garanti ve ittifak antla\u015fmalar\u0131 do\u011frultusunda bar\u0131\u015f ve g\u00fcvenli\u011fin teminat\u0131 olmaya devam etmektedir. Do\u011fu Akdeniz\u2019de, uluslararas\u0131 hukuktan kaynaklanan me\u015fru haklar\u0131m\u0131z \u00e7er\u00e7evesinde faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayreddin Pa\u015fa ve Oru\u00e7reis ara\u015ft\u0131rma gemilerimiz ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize; faaliyetleri s\u00fcresince denizden ve havadan g\u00fcvenlik deste\u011fi verilmektedir. 19 Mart - 8 Nisan tarihleri aras\u0131nda Do\u011fu Akdeniz\u2019de icra edilen NATO\u2019nun Deniz Muhaf\u0131z\u0131 Odak Harek\u00e2t\u0131na; bir f\u0131rkateyn, bir denizalt\u0131 ile kat\u0131l\u0131m sa\u011flanmaktad\u0131r. \u0130talyan ve Yunan denizalt\u0131lar\u0131n\u0131n da bulundu\u011fu Deniz G\u00f6rev Grubu T\u00fcrkiye taraf\u0131ndan komuta edilmektedir.\u00a0Ayr\u0131ca, personelimizin harek\u00e2ta haz\u0131rl\u0131k durumlar\u0131n\u0131 en \u00fcst seviyede idame etmek maksad\u0131yla; Mart ay\u0131nda \u00fc\u00e7 denizde geni\u015f kat\u0131l\u0131ml\u0131 e\u011fitimler icra edilmi\u015ftir. FET\u00d6 \u0130LE M\u00dcCADELE\u00a0 FET\u00d6 ile m\u00fccadele ilgili kurumlarla koordineli olarak, yeni bilgi, belge ve veriler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmektedir. Bu kapsamda y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinden bug\u00fcne kadar; toplam 19.203 personel T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinden ihra\u00e7 edilmi\u015ftir. 5.035 personel hakk\u0131nda ise adli ve idari s\u00fcre\u00e7 devam etmektedir.\u00a0Etkin, cayd\u0131r\u0131c\u0131 ve sayg\u0131n vas\u0131flar\u0131 ile HARBE HAZIR olan T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri; \u00fclkemizin savunma ve g\u00fcvenli\u011fi i\u00e7in; inan\u00e7, sab\u0131r ve fedak\u00e2rl\u0131kla, kendisine tevdi edilen her t\u00fcrl\u00fc g\u00f6revi ba\u015farma azim ve kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131ndad\u0131r.