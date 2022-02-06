Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Akar, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.