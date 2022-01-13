Milli Savunma Bakanı Akar ile Haluk Levent buluştu

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus Kızılordu Korosu ile Anadolu turnesi düzenleyen ve konser gelirlerinin yarısını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Levent'in geçtiğimiz aylarda Rus Kızılordu Korosu ile 15 konserlik Anadolu turnesi gerçekleştirdiği ve bu konserlerde "Harbiye" ve "Sakarya" marşlarını seslendirdiği belirtilerek, sanatçının konser gelirlerinin yarısının yardımlaşma kuruluşu AHBAP'a, diğer yarısının da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Bakan Akar tarafından kabul edilen Levent'in bu vesileyle Mehmetçik Vakfı'na 150 bin liralık bağış gerçekleştirdiği bilgisi verilen açıklamada, Akar'ın hassasiyetinden ve desteklerinden dolayı ünlü sanatçıya teşekkür ettiği belirtildi.

Haluk Levent'in de önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığının yapacağı faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade ettiği bildirilen açıklamada, ünlü sanatçının vatani görevini yaptığı sırada Bakan Akar'ın Tugay Komutanı olduğunu hatırlattığı ve sohbette eski günlerin de yad edildiği aktarıldı.