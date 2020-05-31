Milli Saraylar'a bağlı müzeler 75 gün sonra yeniden ziyarete açılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 18 Mart'tan itibaren geçici olarak ziyarete kapatılan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı müzeler, 1 ve 2 Haziran'dan itibaren kapılarını açacak.
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Milli Saraylar'a bağlı müzeler, normalleşme sürecine giriyor.
Pandemi sürecinde 75 gün kapalı kalan başta Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı olmak üzere tarihi kasırlar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak. İlk ziyaretler, Topkapı Sarayı'nda 1 Haziran, Dolmabahçe Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı'nda ise 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Uluslararası müzecilik kriterleri çerçevesinde müzelerde yapılacak gezileri güvenli kılan bir takım tedbirler alınırken, müzelere "sosyal mesafeyi kontrol etiketi" yerleştirildi. Bilet gişesinden başlayarak bahçe alanlarının sonuna kadar yerleştirilen bu etiketlerle, sosyal mesafenin korunması zorunlu kılındı.
- Ziyaretçilerin ateşi ölçülecek, maskesi yoksa maske verilecek
Tedbirler kapsamında ziyaretçiler, müze girişlerindeki güvenlik noktalarında ateş ölçerle kontrolden edilecek.
Ziyaretçinin maskesi yoksa Milli Saraylar personeli tarafından kendilerine maske tedarik edilecek. Değerleri normal olan ziyaretçi, X-Ray denetiminden sonra bilet gişesine geçebilecek. Sesli rehber cihazları, ziyaretçilere tek kullanımlık kilitli poşet içerisinde verilecek.
Ayrıca, ziyaretçi ile doğrudan temas kuran Milli Saraylar personeline maske, eldiven, siperlik ve dezenfektan kullanımı da zorunlu hale getirildi.
Müzelerin açık alanlarına koronavirüs ile ilgili özel atık alanları da kuruldu.
Ziyaretçiler, maske, eldiven, siperlik ve dezenfektan gibi atıklarını sadece bu noktalardaki kutulara atabilecek. Müzelerin girişlerindeki led ekranlara, normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle ilgili uyarılar eklendi. Böylece ziyaretçilerin geziye başlamadan önce bilgilendirilmesi sağlandı.
Normalleşme sürecinde saray ve kasırların dezenfekte edilme planı da yeniden düzenlendi. Bu kapsamda iç ve dış mekanların dezenfekte edilmesi işleminin günlük olarak gerçekleştirilmesi planlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!