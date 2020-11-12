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HaberlerKültür-SanatMüzik

Milli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta

12.11.2020 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'ta

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası bu akşam saat 20.30’da İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Neyzen Murat Salim Tokaç ve arpist Çağatay Akyol’un solist olarak katıldığı konser İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz izlenebilecek.


İş Sanat dijital platformlar üzerinden sürdüreceği 21’inci sezonunda sahnesini Milli Reasürans Oda Orkestrası’na açıyor. Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın, İş Sanat ve Milli Reasürans işbirliğinde, Covid-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konseri 12 Kasım Perşembe (bu akşam) saat 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak.

Neyzen Murat Salim Tokaç ve arpist Çağatay Akyol’un solist olarak katıldığı ve şef Hakan Şensoy'un yönettiği orkestra konserde Türk bestecilerinden oluşan bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Şef Hakan Şensoy
Şef Hakan Şensoy

1996 yılından bu yana sanatseverleri klasik müzik konserleri ile buluşturan, yurt içi ve yurt dışından tanınmış şef ve solistlerin yönetiminde sayısız başarılı performansa imza atan Milli Reasürans Oda Orkestrası'nın konseri sezon sonuna kadar İş Sanat'ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

Neyzen Murat Salim Toka&ccedil;
Neyzen Murat Salim Tokaç

Öte yandan İş Sanat’ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri zengin bir seçkiyle dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Prenses ve Bezelye Tanesi”, “Hansel ve Gretel” ile “Alaaddin” 15, 22 ve 29 Kasım’da, piyanist Barış Büyükyıldırım eşliğinde çellist Poyraz Baltacıgil resitali 17 Kasım’da, W. Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” ve “12. Gece” eserlerinden bölümlerin seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 18 ve 25 Kasım’da, Coşkun Karademir ve Buray 20 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.

Arpist &Ccedil;ağatay Akyol
Arpist Çağatay Akyol

İŞ SANAT'TA KASIM PROGRAMI

15 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Prenses ve Bezelye Tanesi”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

17 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Poyraz Baltacıgil – çello

Barış Büyükyıldırım – piyano

 

18 Kasım 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Romeo ve Juliet”

 

20 Kasım 2020 Cuma saat: 20.30

Coşkun Karademir & Buray

 

22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Genedos

Ozan Musluoğlu – kontrbas

Serdar Barçın – saksafon ve flüt

Eylül Ergül - piyano ve vokal

Çağla Karaali - davul ve vokal

 

25 Kasım 2020 saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “12. Gece”

 

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

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