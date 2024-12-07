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        Haberler Bilgi Gündem Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar, ikramiye tutarı ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar, büyük ödül ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan başladı. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak. Büyük ödül ise tam 600 milyon TL olarak açıklandı. Şansını denemek isteyenler biletlerini alırken, çekilişin ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. İşte büyük çekilişle ilgili tüm detaylar ve merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 15:50 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:50
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        • 1

          Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı! Bu yıl 600 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye, milyonlarca kişinin hayallerini süslüyor. Bilet satışları yoğun ilgi görürken, 31 Aralık akşamı yapılacak çekiliş için heyecan giderek artıyor. İşte yılın en büyük ikramiyesine dair tüm detaylar…

        • 2

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

          Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

        • 3

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

          Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

        • 4

          MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Çeyrek bilet: 150 TL

          Yarım bilet: 300 TL

          Tam bilet: 600 TL

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