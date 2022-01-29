Milli Piyango 29 Ocak çekiliş sonuçları belli oldu. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde...
29 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
29 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA
7000000TL Kazanan Numara
988299
700000TL Kazanan Numara
136132
Amorti
4 5
50000 TL Kazanan Numaralar
324632 532910 644235
5000 TL Kazanan Numaralar
019631 194806 237093 269709 482256 511630 703298 772840 880650 937552
2000 TL Kazanan Numaralar
038924 044763 282098 372746 374232 403094 551135 671210 697814 875102
1000 TL Kazanan Numaralar
027328 097267 098137 126591 132676 156903 158289 178329 185495 201944 205095 206236 222925 257985 274113 275101 276441 325375 336360 355518 358755 432252 438212 469324 515235 545786 560022 571786 617982 629693 670861 689878 696523 731272 734209 771283 814539 823489 824014 832808 840842 841868 851610 880806 916546 927132 935774 945622 957558 985249
Teselli
088299 188299 288299 388299 488299 588299 688299 788299 888299 908299 918299 928299 938299 948299 958299 968299 978299 980299 981299 982299 983299 984299 985299 986299 987299 988099 988199 988209 988219 988229 988239 988249 988259 988269 988279 988289 988290 988291 988292 988293 988294 988295 988296 988297 988298 988399 988499 988599 988699 988799 988899 988999 989299 998299
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?
Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.
Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Bilet fiyatlarımız:
Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.
Peki, çekilişler ne zaman?
Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.
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