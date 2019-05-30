29 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer aldı. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapıla Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 29 MAYIS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 29 Mayıs Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklandı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MPİ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE- 29 MAYIS 2019

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

559850

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

020423 136718 162383 217698 259204 260623

375750 413061 441886 598376

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

01501 03347 07654 17511 21651 31568

40116 47163 51694 59132 67698 70032

73452 73801 74824 75261 76202 81725

88663 94483

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

1102 1435 1910 3240 3505 3624

4153 4654 5040 5527 7016 7537

8125 8335 9814

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

116 119 158 298 407 427

535 701 810 850

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

20 39 51 57 63 80

91 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

059850 159850 259850 359850 459850 509850

519850 529850 539850 549850 550850 551850

552850 553850 554850 555850 556850 557850

558850 559050 559150 559250 559350 559450

559550 559650 559750 559800 559810 559820

559830 559840 559851 559852 559853 559854

559855 559856 559857 559858 559859 559860

559870 559880 559890 559950 569850 579850

589850 599850

MİLLİ PİYANGO HAKKINDA

KURULUŞ (MİLLİ PİYANGO İDARESİ)

Osmanlı Devleti'nin son yıllarında resmi olmayan ilk piyango "Donanma Cemiyeti" tarafından düzenlenmiştir. Savaş gemisi tedarıki amacıyla düzenlenen bu piyangonun ikramiyelerini halkın verdiği hediyeler oluşturmuştur.

Bu düzenlemenin ilgi görmesi üzerine, Şark Şimendiferleri ve Ergani Bakır İşletmeleri tahvillerinin satışını özendirmek amacıyla, Cumhuriyetten önce, kazananları kura ile belirlenen ilk resmi piyango uygulaması başlatılmıştır.

Cumhuriyet'in ilanından sonra, 710 sayılı Kanunla, 9.Ocak.1926 tarihinden itibaren karşılığı nakit olarak ödenmek üzere piyango tertip ve keşide etme hakkı "Türk Tayyare Cemiyeti"ne verilmiştir.

14 yıl süreyle "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, anılan cemiyet tarafından düzenlenen çekilişler 5.7.1939 tarih ve 3670 sayılı Kanunla Milli Piyango Idaresi kurulana kadar devam etmiştir.

Milli Piyango Teşkiline dair 3670 'Sayılı Kanun, 1988 yılı içinde 6.6.1988 tarihinde yürürlüğe giren 320 Sayılı KHK ile mülga kılınmış, Milli Piyango İdaresi'nin kuruluş ve görevleri hakkındaki söz konusu KHK, idare'ye piyango dışında,hemen­kazan ve sayısal loto oyunları ile eşya piyangoları tertip edebilme yetkisini de tanımıştır. Bu oyunlardan hemen-kazan 1989 Temmuz ayında, Sayısal Loto ise 1996 Kasım ayında oynatılmaya başlatılmıştır.

Bu arada karşılığı nakit olmayan çekilişlere izin vermek ve izlemek talih oyunları işletmelerini denetlemek de Milli Piyango İdaresi'nin görev ve hizmet alanına dahil edilmiştir,

MİLLİ PİYANGO İDARESİ'NİN GÖREVLERİ

3670 sayılı kanun ile kurulan Milli Piyango idaresinin görevleri 320 sayılı kanun hükmünde kararname ile belirlenmiştir. Buna göre Piyango idaresinin görevlerinin başında piyango biletlerini basmak, piyango, sayısal loto, şans topu, on numara, hemen-kazan planlarını hazırlamak, bu oyunları uygulamak ve ikramiyelerini dağıtmak gelir. Ayrıca bu kanunla her türlü eşya piyangosu şans oyunları ve müşterek bahis benzeri oyunları düzenleme yetkisi ile denetimi piyango idaresinin görevidir. Piyango idaresi buna ilaveten uluslararası kuruluşlarda Türkiye'yi temsil etmek ve bunlarla ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir.

Kısaca her türlü şans oyunu düzenleme ve denetleme ile bu konuda Türkiye'yi temsil edip, ortaklıklara girip işbirliği yapma yetkisine sahiptir.