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Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 80 Milyon liralık heyecanın yaşandığı Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 2020 yılı için gerçekleştirilmeye başlandı. Peki Milli Piyango çekilişi ne zaman sona erecek? Sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 2020 yılı için özel olarak gerçekleştirdiği çekiliş saat 15.00'te başladı. Çekilişlere basın mensupları katılarak ses ve görüntü alabiliyor. Ayrıca Milli Piyango çekilişi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde yapılıyor.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango'nun 80 milyon lira olan büyük ikramiyesi, 8 milyon liralık ikramiyesi ve amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-21.00'de yapılacak.
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULA 2020
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek Yılbaşı Özel Çekilişi'nin sonuçları İdare'nin resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Milli Piyango İdaresi ile aynı anda sonuçlar Habertürk'ün özel Milli Piyango bilet sorgulama ekranında olacak. Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama işlemini aşağıdaki bağlantı üzerinden yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Yukarıdaki bağlantıyı tıkladıktan sonra açılan ekranda çekiliş tarihini seçtikten sonra biletiniz üzerinde bulunan 6 rakamı sorgu alanına girip "sorgula" butonuna bastığınızda Milli Piyango biletinize isabet eden ikramiye tutarını görebilecekseniz. Dilerseniz Milli Piyango İdaresi'nin açıkladığı sonuçların tam listesini de yine bu sayfada "tüm liste" butonuna tıklayarak görebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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