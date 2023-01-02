İKRAMİYELER SAAT KAÇTA ÇEKİLDİ?
2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başladı ve büyük ikramiye ile amorti numarasının çekildiği 23.15'te sona erdi.
Çekiliş saatleri şu şekildeydi;
12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.
15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.
18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.
20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.
23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlendi.
2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.