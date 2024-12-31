MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL. 600 milyon liralık büyük ikramiye için geri sayım sona erdi. Büyük ikramiye 600 milyon TL'nin sahipleriyle buluşacağı Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.