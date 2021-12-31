Milli Piyango'da yılbaşı çekilişi son buldu. Büyük ikramiye ile beraber en çok araştırılan ikramiye türlerinden birisi de amorti numarası olarak öne çıkıyor. Bilindiği gibi, amorti numarası, büyük ikramiyeden hemen önce çekiliyor. Bu noktada, Milli Piyango amorti numarası ne oldu, kaç çıktı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2022

Amorti çekilişi saat 23.00 itibarı ile yapıldı. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde amorti kazanan numaralar 4 ve 5 oldu.

AMORTİ NEDİR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Amorti, Milli Piyango biletinin rakamı olarak kabul edilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise amorti çıkmış olur. Amorti çıkan bilet, bilet bedelini kazandırmış olur.

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