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Milli Muharip Uçak "pist başı" yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) bugün pist başı yaptığını bildirdi

Giriş: 17.03.2023 - 22:06 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Muharip Uçak
Milli Muharip Uçak "pist başı" yaptı
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AA

Demir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımında bulundu.

MMU'nun pist başında yer aldığı bir fotoğrafın da yer aldığı paylaşımında Demir, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız." ifadesini kullandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK YARIN HANGARDAN ÇIKACAK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan MMU, yarın motor çalıştırarak hangardan çıkacak.

MMU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak.

Türkiye, projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu, 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasına girecek.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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