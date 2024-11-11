UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı Galler ile karşı karşıya gelecek. Topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Montella'nın öğrencileri, Galler karşısında hata yapmak istemiyor. Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye - Galler maçı tarihi ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

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TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile mücadele edecek.

REKLAM Türkiye Galler maçı, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA? Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Galler maçı, TV8'den canlı olarak yayınlanacak. A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:

16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler 19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024 1-TÜRKİYE 10 PUAN 2- GALLER 8 PUAN 3- İZLANDA 4 PUAN 4- KARADAĞ 0 PUAN