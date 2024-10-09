Milli maç ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile zorlu bir maça çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Karadağ maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Grupta oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan ay yıldızlılar, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta zirvede bulunuyor. Türkiye Karadağ karşısında galip gelip gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Milli maç ne zaman, UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? İşte milli takım maç programı...
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Türkiye - Karadağ maçı için geri sayım başladı. Gruptaki üçüncü maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Galler ile berabere kalırken, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltmişti. Milli takım Karadağ karşısında alacağı galibiyet ile zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Karadağ milli takım maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.
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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.
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A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye