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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ | Milli maç ne zaman? Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        Milli maç ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile zorlu bir maça çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Karadağ maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Grupta oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan ay yıldızlılar, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta zirvede bulunuyor. Türkiye Karadağ karşısında galip gelip gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Milli maç ne zaman, UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? İşte milli takım maç programı...

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        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:15
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        • 1

          Türkiye - Karadağ maçı için geri sayım başladı. Gruptaki üçüncü maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Galler ile berabere kalırken, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltmişti. Milli takım Karadağ karşısında alacağı galibiyet ile zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        • 2

          MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye Karadağ milli takım maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

        • 3

          MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

          Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

          Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

          Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

          Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

          Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

          A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

        • 5

          A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

          14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

          16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

          19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

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