Milli maç için nefesler tutuldu! A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta İzlanda, Galler ve Karadağ ile mücadele edecek. Türkiye, gruptaki ilk maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklanmıştı. Peki Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galler-Türkiye maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…