Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
A Milli Futbol Takımı, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galller ile karşı karşıya gelecek. Teknik director Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar, başlangıcı galibiyetle yapmayı hedefliyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler ise ''Milli maç ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. UEFA Uluslar Ligi Galler-Türkiye maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…
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Milli maç için nefesler tutuldu! A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta İzlanda, Galler ve Karadağ ile mücadele edecek. Türkiye, gruptaki ilk maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklanmıştı. Peki Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galler-Türkiye maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…
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GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galler-Türkiye maçı, 6 Eylül 2024 Cuma günü Galler'in başkenti Cardiff'te yer alan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.
Heyecan dolu mücadele, saat 21:45'te başlayacak.
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GALLER-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galler-Türkiye maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacak maçların 28 kişilik aday kadrosunu belirledi.
Kadroda Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.
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Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
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