DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlendi. Söz konusu sınavın üzerinden iki aydan fazla süre geçerken ''DGS sonuçları neden açıklanmadı?'' sorusu gündeme geldi. DGS 2024 sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri tüm hızıyla devam ederken ÖSYM'den sonuç tarihi açıklaması geldi. Sonuçlar yapılan değerlendirmelerin ardından sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki 2024 DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM takvimi ile DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
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2024 Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran tarihinde yapıldı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, ‘’DGS sonuçları açıklandı’’ duyurusuna kilitlendi. Heyecanlı bekleyiş devam ederken DGS sınav sonuçları tarihi ÖSYM duyurusu ile belli oldu. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından DGS sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki DGS 2024 sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimi ile DGS sonuç tarihi…
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DGS SONUÇ ADIMINDA!
Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde yapıldı.
Söz konusu sınavın üzerinden iki aydan fazla süre geçti. Bu sebeple DGS sınav sonuçları için ÖSYM son dakika duyuruları yakın takibe alınmış durumda.
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2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusuydu. ÖSYM sınav takvimini güncelledi. DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.
Takvime göre DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
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2024 DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.
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