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        Haberler Spor Diğer Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 kotası aldı - Diğer Haberleri

        Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 kotası aldı

        Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:45
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        Fidan Öğel Paris 2024'te
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        Paris 2024 Olimpiyatları için mücadele eden Milli judocu Fidan Öğel, turnuvaya katılma hakkı elde etti.

        Türkiye Judo Federasyonundan alınan bilgiye göre, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Fidan, olimpik sıralama doğrultusunda kota aldı.

        Fidan'la beraber Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek judocu sayısı 7'ye yükseldi.

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