Milli güreşçiler Muhammet Karavuş'tan gümüş, İbrahim Çiftçi'den bronz madalya
Romanya'da milli güreşçiler Muhammet Karavuş'tan gümüş, İbrahim Çiftçi'den bronz madalya geldi
Giriş: 17.02.2024 - 23:19 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:19
Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda 57 kiloda ülkemizi temsil eden Muhammet Karavuş, finalde Ermenistanlı rakibi Arsen Harutyunyan'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
97 kiloda mücadele eden İbrahim Çiftçi ise Macar rakibi Vladislav Baitcaev'i 6-5 yenerek bronz madalyaya uzandı.