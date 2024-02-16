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        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçi Zeynep Yetgil'den bronz madalya - Diğer Haberleri

        Milli güreşçi Zeynep Yetgil'den bronz madalya

        Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 20:09 Güncelleme: 16.02.2024 - 20:09
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        Zeynep Yetgil'den bronz madalya
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        Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, Macar rakibi Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.

        Zeynep Yetgil, ilk turda Polonyalı Katarzyna Krawczyk'ı 8-1 yenerken; çeyrek finalde Avrupa şampiyonu İsveçli Emma Malmgren'e 8-4 kaybetti.

        Milli güreşçi, repesaj maçında ise Rumen Elena Ionescu'yu 8-0 yenerek bronz madalya için Macar rakibi Sztalvira Orsus ile karşılaştı. Yetgil, Macar rakibi Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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