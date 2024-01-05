Milli futbolcu Merih Demiral ikinci kez baba oluyor

İKİNCİ KEZ ANNE VE BABA OLUYORLAR

Mutlu birkliteliklerine devam eden Merih Demiral ve Heidi Lushtaku çiftinden müjdeli yeni bir geldi. Obejtiflere poz veren ikili, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yeni video ile ikinci kez anne ve baba olacaklarını duyurdu.